Google Street View op onder andere Griend en Schiermonnikoog

Vanuit de luie stoel negentien natuurgebieden in Nederland bekijken. Dat is vanaf nu mogelijk met behulp van Google Street View. Het onbewoonde eiland Griend bij Terschelling was al in kaart gebracht. Griend was het eerste natuurgebied dat Google vastlegde met de camera. Samen met Natuurmonumenten heeft Google nog achttien andere gebieden vastgelegd.

Aan de hand van 360-graden-beelden kunnen bezoekers nu bijvoorbeeld over Schiermonnikoog wandelen, de Sint Pieterberg in Limburg beklimmen of door de Kaapse Bossen van Utrecht lopen.