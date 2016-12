Hectometerpaaltjes op Haak: Niet harder dan 100

Rijkswaterstaat heeft aan de Haak om Leeuwarden om de honderd meter hectometerpaaltjes geplaatst met daarop hoe hard er mag worden gereden. De weg is onderdeel van de N31 waar 100 kilometer per uur de limiet is. Sinds de zomermaanden stonden langs andere delen van de weg al wel paaltjes met 100 km. Rijkswaterstaat hoopt met de waarschuwingen wat te doen tegen het aantal bestuurders die er veel te hard rijden.