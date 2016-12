Een speelgoedwinkel in Drachten heeft maandag op last van de politie aantal politiepetjes uit de verkoop moeten halen. Het ging om een paar petjes. De verkoop was een persoonlijke actie. Normaal gesproken zijn dit soort petjes niet in de winkel te vinden.

De verkoop van dit soort politiecaps in gewone winkels mag niet. Het logo en de strepen zijn auteursrechtelijk beschermd en als merk gedeponeerd. Die kunnen niet gebruikt worden zonder toestemming.