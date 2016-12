Aegon positief over de toekomst bij verhuizing

De toekomst van de financiële sector in Fryslân ziet er goed uit. Dat bleek donderdag bij de opening van het nieuwe gebouw van Aegon. Leeuwarden is een strategische hoofdvestiging voor verschillende bedrijven in de financiële sector. Een bedrijf als Aegon heeft ook nog wortels in Leeuwarden.

Aegon verwacht dat er in de toekomst extra taken en daarmee werkgelegenheid bij komen op sommige afdelingen. In Fryslân zijn goede werknemers te vinden, terwijl in de Randstad moeilijk goede vakmensen te vinden zijn, vindt het bedrijf.