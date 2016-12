Fakkeloptocht door Leeuwarden voor beter onderwijs Fries

Als het onderwijs niet snel verbetert, komt het niet goed met de Friese taal, vinden de actievoerders.

Blijvend investeren

De FNP steunt de demonstratie voor een betere plek van het Fries in het onderwijs van donderdagavond. Zij zien het als steuntje in de rug voor de politiek om blijvend te investeren in effectief onderwijs. Volgens de partij maken acties als deze duidelijk dat er een maatschappelijke behoefte is. Tot nu toe zijn de wettelijk verplichte lessen Fries niet effectief genoeg geweest, zegt FNP-woordvoerder Corlienke de Jong in Provinciale Staten.