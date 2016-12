Omrop TIP: De Kerstnachtdienst bij Omrop Fryslân

Het is de elfde keer op rij dat de kerstnachtdienst georganiseerd wordt in Sportstad Heerenveen. Dit jaar is het thema: 'We are the world'. Het bekende lied van Michael Jackson zal ook op kerstavond te horen zijn. De Friese singer-songwriter Elske DeWall is de speciale gast van de avond. De kerstnachtdienst is rechtstreeks te volgen via http://www.omropfryslan.nl/live/krystnachttsjinst. Het programma begint om 20.00 uur.