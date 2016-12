Heksehoeve, Kruidhof en Fries Museum genomineerd door ANWB

De Heksenhoeve in Appelscha, botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost en het Fries Museum in Leeuwarden zijn genomineerd voor de titel voor leukste uitstapje van Fryslân. Tien toeristische trekpleisters zijn genomineerd voor een Friese lijst door de ANWB. Daarvan hebben sommigen al vaker in de lijst gestaan, zoals het Kameleondorp in Terherne en AquaZoo in Leeuwarden, maar sommigen ook niet.

Begin januari wordt bekend wie de titel krijgt. Vorig jaar was dat het Natuurmuseum Fryslân.