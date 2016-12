Sloten heeft een plek aangewezen voor de CH2018-fontein

De fontein die Sloten krijgt vanwege Culturele Hoofdstad, komt op de hoek van Haverkamp en de Koestraat, het 'Van der Walplein', zoals ze het daar noemen. De inwoners van Sloten mochten er zelf over meebeslissen en de meesten vonden dit de beste plek. De Fonteincommissie had zelf eerst een andere plek op het oog, maar toen bleek dat de inwoners daar anders over dachten, is er een enquête gehouden met deze plek als uitkomst.