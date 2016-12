De provincie steekt 2,5 miljoen in de bouw van meer sociale huurhuizen. Er zit wel een voorwaarde aan: de helft van de huizen is bedoeld voor starters en alleenstaanden, de andere helft is voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Omdat er meer statushouders bijkomen, is er ook meer behoefte aan woningen.

Door de eis om voor beide groepen te bouwen, worden mensen die al lang op de wachtlijst staan voor een huis niet de dupe.