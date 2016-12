De provincie moet de roofvogelvervolging in Fryslân aanpakken. Dat vindt de Partij voor de Dieren in provinciale staten. De partij zegt dat het amper duidelijk is hoe erg het is met de vervolging van roofvogels. Bij een speciaal meldpunt komen wel meldingen binnen, maar dat is waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg.

Bovendien worden er amper mensen aangehouden die verantwoordelijk zijn voor het doden van roofvogels.Daarom moet de provincie maatregelen nemen, zegt de Partij voor de Dieren.