SC Heerenveen moet op de financiële tellen passen

Sportief

Sportief gezien was het seizoen 2015-2016 met een trainerswikssel en een bestuurswissel teleurstellend. Uiteindelijk was er een 12e plek in de competitie, terwijl plaatsing voor de play-offs voor Europees voetbal het doel was. En het sportieve heeft zijn weerslag op de financiële situatie. Redenen voor het velries zijn een lagere omzet, de naweeën van de financiële crisis en dure huisvesting. SC Heerenveen betaalt 3,3 miljoen euro huur voor het stadion. Het enige voordeel aan het feit dat het sportief minder gaat, is dat er minder premies hoeven worden uitgekeerd.

Uth en De Roon

Een groot verschil met het jaar 2014-2015 is dat de opbrengst uit transfers veel lager is. Het afgelopen jaar waren de transferinkomsten 1,1 miljoen euro. Het jaar daarvoor, mede door de verkoop van o.a. Mark Uth aan Hoffenhiem en Marten de Roon aan Atalanta Bergamo, was dat nog ruim 15 miljoen euro.

Toekomst

Over het lopende boekjaar is het verwachte nettoverlies 2,9 miljoen euro. Wil SC Heerenveen niet in de financiële zorgen komen, dan moet er in de toekomst degelijk financieel beleid worden gevoerd. Zo wordt er geprobeerd om de omzet te vergroten en acher de schermen wordt er hard gewerkt om te besparen op de huisvestingskosten. Bovendien is de verwachting dat de 'kroonjuwelen' van de club, Sam Larsson, Jermiah St. Juste en Arber Zeneli, SC Heerenveen de nodige miljoen gaat opleveren.