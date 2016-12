Project N381 ook goed voor natuur en recreatie

De aanleg van de nieuwe weg de N381 is dan wel klaar, maar in het gebied eromheen wordt nog gewerkt. Er wordt onder andere nieuwe beplanting, passages voor dieren en recreatieroutes aangelegd.

Zo is de Nije Heawei bij Wijnjewoude terugeggeven aan de natuur. De asfaltweg is een zandweg geworden, de sloten in de berm zijn gedempt en de grondwaterstroom is hersteld. Dat komt ten goede aan de planten en de reptielen. Ook is er een nieuwe wandelpad aangelegd, compleet met banken.