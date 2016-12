De kerstpakketactie voor huisdieren van dierenopvang en pension Adventure in Kootstertille is zo'n succes, dat het verlengd wordt. In de opvang zijn meer dan 80 pakketten verkocht, terwijl er op ruim 30 was gerekend. Voor alle verkochte pakketten krijgt een beest in de opvang er ook een.

In het verrassingspakket zit wat lekkers, een speeltje voor de hond of kat en een dierenkalender voor de eigenaar. De actie loopt nu tot en met 31 december.