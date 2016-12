Eurocommissaris Phil Hogan heeft goede hoop voor fosfaatplan

Deze leden van boerenorganisatie LTO-Noord waren donderdagochtend in Gronigen voor een bijeenkomst met Hogan. Hij wilde in Groningen vooral met gewone melkveehouders en akkerbouwers praten om te horen wat er leeft in de sector. Hogan deed dat als voorbereiding op een nieuw 'gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid' (CAP = Common Agricultural Policy).

Betere positie voor boeren

Hogan wil boeren ook een 'betere positie' geven bij de prijsonderhandelingen met de supermarkten. De bestaande regels werken nu teveel in het nadeel van de boer. De boeren moeten een 'eerlijke prijs' voor hun product. Ze zijn de 'boots on the ground' en onderhouden het platteland. Daar hoort een goede beloning bij.

Kernpunten van het nieuwe Europese beleid worden - als het aan Hogan ligt - bedrijfsopvolging, duurzaamheid en minder bureaucratie. Boeren en vooral jonge boeren worden dringend gevraagd om ideeën aan te leveren voor dat nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid.

Geart Kooistra

LTO Noord nam donderdag tevens afscheid van Geart Kooistra als laatste voorzitter van LTO-Fryslân. Kooistra heeft ook vertrouwen in de toekomst van de landbouw.