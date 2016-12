"Ik denk dat het Brok hier te heet werd onder zijn voeten"

De reacties op het voordragen van Arno Brok als onze nieuwe Commissaris van de Koning waren woensdag over het algemeen positief. Brok is volgens Friese politici en kennissen een kundig bestuurder, verbinder en een toegankelijk man.

Arno Brok is momenteel burgemeester van Dordrecht. Daar kreeg hij de laatste week voor het eerst serieuze kritiek, nadat hij een aantal horecazaken sloot vanwege overlast. Onze collega's van RTV Rijnmond deden een belrondje om te horen hoe men in Dordrecht over de overstap van Brok denkt.