In een woning in de Soendastraat in Leeuwarden heeft de politie woensdag bijna 3,5 kilo henneptoppen gevonden. Een 28-jarige Leeuwarder is opgepakt. De politie was getipt dat de verdachte mogelijk een vuurwapen had. Dat werd niet gevonden in de woning, maar wel de henneptoppen en een busje pepperspray. Dat is in beslag genomen, de verdachte zit vast op het bureau.