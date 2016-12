Drachtster huisartsr voor tuchtcollege na dood van patiënt

Een huisarts in Drachten heeft een vrouw te laat doorgestuurd naar het ziekenhuis, terwijl ze ernstig ziek was. Hij nam haar klachten niet serieus en zag niet dat ze was uitgedroogd. Met die verwijten stond de arts voor het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Groningen. De vrouw overleed in mei, kort na de opname in het ziekenhuis.

Haar man en zoon hebben de klachten in gediend. De vrouw werd ruim een maand voor haar overlijden aangereden op de fiets. Ze had daardoor pijn op de borst en stapte naar de huisarts.