In de Vincent van Goghstraat in Leeuwarden is woensdagnacht een auto uitgebrand. Voorbijgangers zagen de auto in brand staan en waarschuwden de brandweer. Op datzelfde moment zagen ze iemand wegrennen.

De brandweer heeft het vuur geblust. De politie heeft later in de nacht een 46-jarige Leeuwarder opgepalt. Hij wordt verdacht van brandstichting. Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen.