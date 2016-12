'Europese landbouwminister' bezoekt noordelijke boeren

Vragen stellen

De boeren hebben van hun kant ook wel wat met Hogan te bespreken. De prijzen zijn momenteel niet al te best, vooral in de melkveehouderij. En dan speelt uiteraard nog het probleen van te veel koeien en te veel stront sinds het afschaffen van de superheffing.

LTO heeft vantevoren een aantal boeren geselecteerd die Hogan een vraag mogen stellen. Om de dialoog wat soepel te laten verlopen zijn van die vragen filmpjes gemaakt die zijn ondertiteld, zodat de landbouwcommissaris daar ook snel antwoord op kan geven.

Groene kunstmest

Arjen Sinnige uit Hurdegaryp is een van de boeren die Hogan donderdag een vraag zal stellen. Sinnige wil van Hogan weten wanneer hij de regels voor het produceren van 'groene kunstmest' uit mest zal versoepelen, zodat boeren de koeienstront weer kunnen hergebruiken.

Volgens Sinnige is dat goed voor de circulaire economie. Groene kunstmest zou chemische kunstmest kunnen vervangen. Het mag alleen nog niet op die manier worden gebruikt vanwege Europese regels. Sinnige vindt dat Hogan daar wat aan moet doen.

Veel op het spel

Voor LTO-Noord is het een belangrijke manifestatie, want de Europese landbouwminister - zo wordt Hogan gezien - komt natuurlijk niet elke dag op bezoek. Er staat ook veel op het spel in de Nederlandse landbouw. Momenteel speelt het fosfaat-reductieplan. Dat vorige week gepresenteerde plan voorziet in het terugdringen van het aantal koeien met zo'n 160.000 in 2017 en dat plan moet voorkoemn dat er in 2018 mogelijk nog veel meer koeien wegmoeten.

Nederland en de Nederlandse zuivelsector moeten proberen om de Europese Commissie van Hogan ervan te overtuigen dat het fosfaat-reductieplan goed in elkaar zit, zodat de zogenaamde derogatie (toestemming om meer stront dan gemiddeld uit te rijden) voor Fryslân en Nederland behouden blijft.

Drukke agenda

Voor de dialoog van Hogan met de boeren is zo'n 40 minuten uitgetrokken met mogelijk nog wat uitloop achter de schermen. Verder is er een panel met Rabobankdirecteur Ruud Huirne - die wordt wel gezien als de machtigste man in de Nederlandse landbouw - Hogan zelf en Trienke Elshof van LTO. Tussen de middag wordt er ook nog afscheid genomen van Geart Kooistra, de laatste voorzitter van LTO-Fryslân, en zijn Drentse collega.

Hogan zou 's middags ook nog op bezoek bij een biologische boer in Kantens op het Groninger Hogeland, maar dat bezoek is geschrapt vanwege de drukke agenda.