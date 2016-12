VIDEO: Friese parasporters willen ook sportman en sportvrouw

Tristan Bangma uit Donkerbroek is blij dat er op het 'Frysk sportgala' in februari wel onderscheid wordt gemaakt tussen paralympische sportman en paralympisch sportvrouw. Zo zou het bij het landelijke sportgala ook moeten zijn, vindt hij. "Jammer dat ze het hier nog niet doen. 14 Genomineerden in een categorie is wel heel veel. Ik hoop dat NOC*NSF het in de toekomst ook wil gaan doen. Het verdient het wel."

"Je werkt er hard voor"

Liesette Bruinsma uit Wommels, wie woensdag werd verkozen tot paralympisch sporter van 2016, vindt ook dat er een categorie bij moet. "Ik vind wel dat het zo moet zijn. Paralympische sport is net zo mooi als Olympische sport. Je doet er hetzelfde voor en werkt er ook hard voor, dus ik vind wel dat er een extra categorie bij mag."

Alyda Norbruis uit Ureterp wil nog een stap verder gaan. "Waarom wordt het niet gewoon geïntegreerd en zijn we allemaal gelijk? Dat zou nog veel mooier zijn."

Discussie

Woordvoerder Geert Slot van NOC*NSF snapt dat paralympische sporters deze oproep doen. "Maar ik vind het lastig om me voor stellen hoeveel prijzen er dan moeten komen."

Over het integreren van de prijzen, zoals Norbruis voorstelt, is Slot nog niet enthousiast. "De reden dat we dit gesplitst hebben, is omdat paralympische sporters de andere sporters eigenlijk nooit tegenkomen."

Slot snapt waar de roep om verandering vandaan komt. "Verkiezingen zijn een jurysport. En jurysport is altijd voer voor discussie. Het belangrijkste is wat de sporters zelf willen. En daar zullen we naar luisteren."