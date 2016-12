Sanne Wevers Sportvrouw van het jaar

Turnster Sanne Wevers is de Sportvrouw van het jaar 2016. Wevers, geboren in 1991 in Leeuwarden, won dit jaar bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro goud op de balk. Daarmee was ze de eerste Nederlandse turnster die in de Olympische geschiedenis een individuele titel won. De voorbereiding doet Wevers in Sportstad Heerenveen.

Eén van de concurrenten voor de titel van het jaar was Marit Bouwmeester uit Warten, de gouden zeilster in de Laser Radial.