Liesette Bruinsma uit Wommels is op het NOC*NSF sportgala in Amsterdam Paralympisch Sporter van 2016 geworden. De 16-jarige blinde zwemster won in Rio de Janeireo bij de Paralympische Spelen vijf medailles. Twee keer goud, één keer zilver en twee keer brons.

De titel bij de paralympische sporters kwam uit een hele grote groep mannen en vrouwen. Ook de Friese sporters Alyda Norbruis, twee keer goud in Rio, en Tristan Bangma, één keer goud, waren kandidaat voor de titel.