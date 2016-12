Daklozen uit Flevoland zoeken onderdak in Fryslân

Daklozen uit de provincie Flevoland zoeken steeds vaker onderdak bij de opvang in Fryslân. Dat komt omdat Flevoland veel te weinig opvangplaatsen heeft. Om dit probleem op te lossen komen er in Lelystad acht extra plaatsen bij, dat is woensdag besloten. De gemeente Leeuwarden die de opvang in onze provincie coördineert, is blij met deze uitbreiding in Flevoland. Met name de nachtopvang in Fryslân kan nu al het aantal daklozen vaak niet aan. Zo is het aantal jongeren zonder dak boven hun hoofd dit jaar weer toegenomen.