De provincie geeft geen extra geld aan Tresoar. Dat is de uitkomst van een debat in de Provinciale Staten woensdag. Het Fries historisch- en letterkundig centrum Tresoar had om structureel 65.000 euro erbij gevraagd.

Het centrum krijgt al dik 3,6 miljoen euro van de provincie. De Staten vinden dat de instelling moet proberen het geld binnen de eigen begroting te vinden. Directeur Bert Looper van Tresoar vond dat jammer. Vooral omdat het extra geld gebruikt kan worden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.