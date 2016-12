Veel bruggen worden komend jaar op afstand bediend

De brugwachter zal vanaf komend jaar plaats maken voor geautomatiseerde brugbediening. Het bedrijf Beenen uit Heerenveen begint met de bouw van een centrale die op termijn 50 bruggen op afstand kan bedienen.

De centrale post met monitoren en communicatie-apparatuur komt eerst in een bestaand gebouw, it Swettehûs op bedrijventerrein De Zwette in Leeuwarden. Uiteindelijk komen er 20 mensen te werken die de bruggen op afstand zullen openen. De pauze en het klompgeld verdwijnen om toeristen op het water vrij baan te geven.