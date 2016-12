Beelden van Hein Mader krijgen een plek in Ooststellingwerf

De beelden van kunstenaar Hein Mader krijgen definitief een plaats in de gemeente Ooststellingwerf. Daarover hebben de gemeente en stichting Beheer Collectie Hein Mader woensdag een overeenkomst getekend. Mader is in 1925 in Oostenrijk geboren en hij overleed in 2011. Het laatste deel van zijn leven, leefde hij in Fryslân. Daarom wilde hij zijn beelden ook graag hier houden. In Ooststellingwerf worden zijn beelden nu geplaatst in een kunstroute: binnen en buiten.