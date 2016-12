Wandelaars en jagers mogen het veld weer in

Het advies aan wandelaars en jagers om het veld niet in te gaan in verband met de vogelgriep is ingetrokken door veiligheidsregio Fryslân. Dat advies was bedoeld om te voorkomen dat groepen smienten opgejaagd worden en mensen het virus onder hun laarzen van het ene naar het andere weiland verspreiden. Omdat de situatie verbeterd is, is dat niet meer nodig. Het is nog wel verboden om te jagen in een gebied van 10 kilometer om de twee door vogelgriep getroffen bedrijven.