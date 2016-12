Flat van gasexplosie in Drachten wordt opnieuw gebouwd

De flat aan de Nachtegaalstraat in Drachten wordt in de tweede helft van 2017 opnieuw gebouwd. Eind 2015 draaide een verwarde inwoner van de flat de gaskraan open, waarna een ontploffing ontstond met een grote ravage tot gevolg. Veel mensen raakten toen hun woning kwijt. In de nieuwe flat komen - net als in de oude - 38 appartementen. Woningbouwcorporatie Accolade zal binnenkort met alle oud-bewoners in gesprek om te kijken wie er terug wil naar de flat en wie niet. Als alles volgens plan loopt, is de nieuwe flat in 2018 klaar.