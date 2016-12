Arno Brok is blij met reacties op voordracht

De beëdigde nieuwe commissaris van de Koning in Fryslân wil woensdag nog niet reagerne op zijn voordracht. Alleen in een persbericht van de provincie staat een korte reactie. Daarin staat dat Brok heel blij is met alle reacties op zijn voordracht. Ook is hij dankbaar voor de zeven jaar die hij in Dordrecht als burgemeester heeft gewerkt. Hij hoefde er niet nodig vandaan, maar heeft eerder wel aangegeven dat hij op termijn wel weer naar Fryslân zou willen. Brok wil wachten tot de officiële benoeming, voordat hij verder reageert.