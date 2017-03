Terugkijken op 2016:Van Syrië naar het dorpshuis van Jorwert

De Syrische familie Al Zaidan uit Jorwert beschrijft het wonen in Jorwerd als het wonen tussen familie: warm, gastvrij en behulpzaam. Toch is er ook verdriet en zijn er grote zorgen in het gezin. Een groot deel van de familie woont nog in Syrië en door de oorlog is het moeilijk om contact met hen te krijgen. Maar het is duidelijk dat er een groot tekort aan eten, water en medicijnen is.

Het hele dorp helpt

Veel inwoners van Jorwert helpen de familie met verscheidene zaken, zoals de administratie en taallessen. "Het zijn zulke lieve mensen, het zijn gewoon vrienden geworden," zegt een vrijwilliger. De jongere kinderen hebben het op de basisschool in Jorwert harstikke naar hun zin en ook de klasgenootjes vinden het leuk om Syrische kinderen in de klas te hebben. De oudere kinderen gaan elke dag naar de internationale schakelklas in Leeuwarden en vader en moeder moeten drie dagdelen in de week naar de inburgeringslessen in Leeuwarden.

Ellen van der Molen uit Jorwert is contactpersoon van de familie en helpt met administratieve zaken zoals het invullen van allerhande formulieren en het aanvragen van vergoedingen. "Dat is voor ons al ingewikkeld, laat staan voor de familie. In Syrië gaat dat niet zo. Vader Hamid vertelde dat ze daar met iemand praatten en dan was de afspraak geregeld. Een groot verschil dus en daar komt de taalbarrière ook nog eens bij. Ik heb enorm veel respect voor de familie."

Toekomst

Moeder Rushan gaat naar school voor inburgeringsles. "Dat gaat goed, ik spreek al een beetje Nederlands. Ik wil snel Nederlands leren." Ze is tevreden in Nederland en blij met de hulp die ze krijgen. Ze wil een goede toekomst voor haar kinderen. Dochter Sidra van 12 jaar spreekt ook al Nederlands. "In het Arabisch lees je van rechts naar links en hier andersom." Vader Hamid vertelt dat hij heel blij is in Jorwert. "De mensen zijn heel aardig." Hij mist zijn familie wel heel erg. Hij heeft zes broers en vier zussen en ook zijn moeder woont nog in Syrië.

Luister ook naar de reportage over de familie Al Zaidan van Buro de Vries op eerste kerstdag. Buro de Vries is elke zondag te horen bij Omrop Fryslân op de radio tussen 11.00 en 13.00 uur.