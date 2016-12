Bearn Bilker over Arno Brok: "Beter kan niet"

Unaniem

De vertrouwenscommissie was unaniem in haar besluit, vertelt Avine Fokkens die ook in de commissie zit. "Brok heeft veel gevoel voor de Friese cultuur en is toegankelijk voor alle mensen. De liefde komt van twee kanten, hij is altijd verkocht gebleven aan Fryslân, het is echt een boppeslach." Ze vindt allereerst dat Brok zich bezig moet gaan houden met Culturele Hoofdstad en dat hij Fryslân op de kaart moet zetten.

Arno Brok is nu burgemeester van Dordrecht. Hij volgt als commissaris John Jorritsma op, die in september burgemeester van Eindhoven is geworden. Waarnemend commissaris Joan Leemhuis-Stout blijft tot Brok begin maart in zijn nieuwe functie treedt.