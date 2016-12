Klaas Haijtema: "Ik ben vrij, ik ben vrij, ik ben vrij"

"Het was wel even emotioneel," zegt zijn moeder Leny. "We wisten ervan, maar nog niet hoe laat. We wisten wel dat het in elk geval woensdag zou gebeuren. Willem (zijn vader) had al vrij genomen, en eigenlijk hebben we vannacht niet eens geslapen. We zijn continue aan het Whatsappen geweest. "

Via de applicatie kon de familie Klaas Haijtema ook voor het eerst in maanden weer met eigen ogen zien. "Dan zie je dat hij gigantisch afgevallen is, maar ook de blijdschap was in zijn ogen te zien," vertelt Leny. Zo blijkt dat ze in de gevangenis goed voor hem hebben gezorgd. "Daar hebben we ons wel zorgen over gemaakt." Wanneer Klaas thuiskomt is nog niet duidelijk. Voor nu zijn Klaas en zijn vriendin ergens anders om bij te komen van alle ellende en stress.