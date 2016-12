Zonneparkbouwer Heerenveen naar de beurs van New York

Gutami Holding uit Heerenveen, een bedrijf dat zonnepanelen importeert en plaatst, gaat naar de beurs van New York. Het bedrijf hoopt zo geld los te krijgen om nog verder te groeien in de wereld. Het bedrijf dat sinds 2009 bestaat, heeft zonneparken in 30 landen geplaatst. In Kazachstan is een contract getekend voor het grootste zonnepark van Centraal Azië. It bedrijf is ook actief in Nederland. Zo worden er twee zonneparken gebouwd in Weststellingwerf.