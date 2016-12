Provincie geeft Omrop Fryslân subsidie voor programmering

De provincie Fryslân geeft de komende vier jaar jaarlijks ruim 655.000 euro aan Omrop Fryslân. Dat hebben de staten woensdagmiddag unaniem besloten. Het geld moet worden gebruikt voor het in stand houden van de programmering. De fractie van de PvdA deed nog een oproep om het geld ook te gebruiken voor het versterken van de redactie. Dit voorstel heeft het niet gehaald en werd later weer ingetrokken. Volgens gedeputeerde Poepjes is de redactie onderdeel van de programmering.