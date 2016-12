Neeltje van den Brand zoekt geld voor haar schuilschuur

Neeltje van den Brand van Oudebildtzijl is bezig met een livestream crowdfundingsactie. Ze wil geld binnenhalen om een schuilschuur in haar eigen huis te bouwen. Daarom is ze woensdag om 9.00 uur begonnen met een actie van gemeenschapssteun. Op internet vraagt ze mensen om een donatie. Wanneer mensen 50 euro of meer geven, doet ze een karweitje voor de mensen. Zoals een promofilmpje maken, een kerstwens inspreken of een gedicht schrijven.