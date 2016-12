VIDEO: Bijna klaar voor première 'De tocht van morgen'

Over twee dagen is de première van het grote theaterspektakel 'De tocht van morgen' op het ijs van de Leeuwarder Elfstedenhal. Het stuk volgt Annet, Willem en Lolke die allemaal om een andere reden meedoen aan de Elfstedentocht. Het idee komt van regisseur Madelène van Beuzekom die zelf zes jaar op schaatsen stond bij Holiday on ice. Met theatermaker Romke Gabe Draaijer maakte ze het spektakel dat helemaal zonder subsidie is gemaakt, maar met crowdfunding is opgezet. De ambities zijn groot, ze denken nu al over een vervolg, mogelijk in 2018.