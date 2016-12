Tientallen Friese militairen zijn met kerst niet thuis, maar in Irak. Het Friese Bataljon traint daar Iraakse en Koerdische militairen die de strijd aangaan met IS. Om zijn manschappen een hart onder de riem te steken, reisde commandant Bert Stam af naar Irak. Verslaggever Hayo Bootsma was in Erbil, om de Friezen daar op te zoeken.