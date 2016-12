Warme sjaals met kerstgroet in Leeuwarden

In totaal 52 sjaals hebben ze gekregen. "Daar hebben we kaartjes aan gedaan met de tekst: 'Ik ben niet kwijt geraakt, dus pak me alsjeblieft als je het koud hebt.' Sommige sjaals waren al snel weg, merkten we. Op Facebook heeft iemand ook al een bedankje gestuurd." Ze heeft voor Leeuwarden gekozen om de sjaals te verspreiden om de daklozen in de hoofdstad een hart onder de riem te steken. De initiatiefneemster hoopt dat anderen haar voorbeeld volgen. "Het zou mooi zijn als in de hele provincie sjaals worden verspreid."