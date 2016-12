Statenjacht is klaar voor nieuwe commissaris

Op de dag dat bekend wordt gemaakt dat Arno Brok de nieuwe commissaris van de Koning in Fryslân wordt, is het statenjacht van Fryslân weer klaar. De afgelopen maanden heeft jachtwerf Van der Meulen in Sneek groot onderhoud gedaan aan het jacht. Het hele schip is gelakt en geverfd.

Bovendien is er een nieuwe binnenboordmotor ingebouwd. Deze is veel stiller. Van der Meulen in Sneek doet het groot onderhoud aan het statenjacht al 36 jaar.