Klaas Haijtema in Myanmar vrijgelaten

Nadat hij dat gedaan had werd hij in eerste instantie uit zelfbescherming meegenomen naar het politiebureau. Later kreeg hij een gevangenisstraf van drie maanden voor heiligschennis.

Woensdagochtend mocht Haijtema de gevangenis verlaten. Hij is nu niet meer in Myanmar. Wanneer hij thuiskomt is nog niet bekend. Eerst zijn hij en zijn vriendin ergens anders om bij te komen van alle ellende en stress. De laatste weken mocht de vriendin een keer in de week bij Klaas op bezoek. Ze was in Myanmar om haar vriend te steunen.