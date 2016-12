De Zonnebloem stopt met bus- en vliegvakanties

De Zonnebloem stopt in 2018 met de bus- en vliegvakanties. Dat is heel erg, vindt Marjon Zijta uit Joure. Ze gaat al jaren als verzorgende met de vakanties van De Zonnebloem mee, in Nederland maar ook naar Duitsland, België en Spanje. De Zonnebloem moet bezuinigen, omdat er veel minder donaties binnenkomen. De bootreizen met het eigen schip van De Zonnebloem blijven wel bestaan.