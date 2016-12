Hoge Raad vindt hogere straf Harlinger vrouw terecht

Een 45-jarige vrouw uit Harlingen is in hoger beroep terecht veroordeeld tot een hogere straf voor haar rol bij de moord op Jacob Vellinga in mei 2013. Dat zegt de Hoge Raad. De vrouw en en toen 37-jarige Harlinger sloegen Vellinga in zijn eigen huis met een knuppel dood. De man kreeg een celstraf van 10 jaar en tbs opgelegd. De vrouw moest van de rechtbank 4 jaar de cel in, maar ging in hoger beroep. Dat pakte niet goed voor haar uit, want het gerechtshof veroordeelde de vrouw tot 12 jaar celstraf. Volgens de Hoge Raad was dat terecht.