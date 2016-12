In ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten is woensdag de 1000e baby van dit jaar geboren. Daniël Christiaan Veldema kwam net voor 3 uur in goede gezondheid ter wereld. Ouders Marcel en Dinie kregen van het ziekenhuis een setje kleren, een knuffelbeer en een bos bloemen.

Het is het derde jaar op rij dat er meer dan duizend bevallingen plaatsvinden in het Drachtster ziekenhuis. In 2013 werd het jubileumgetal net niet gehaald: het tal baby's dat in Nije Smellinghe werd geboren, lag toen op 986.