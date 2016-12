Maatregelen bij Leeuwarder vogelshow

Op de vogelshow van de Leeuwarder Vogelvrienden zijn vanaf donderdag 900 vogels te zien. Dat zouden er eigenlijk 300 meer moeten zijn, maar die beesten zitten in het vogelgriepgebied en kunnen dus niet worden vervoerd. Ook voor de show zijn veel extra maatregelen genomen om te voorkomen dat de ziekte binnenkomt. Bezoekers moeten over een desinfecterende mat lopen. Bovendien worden de beesten goed in de gaten houden. Omdat de vogels eigenlijk altijd binnen zitten, is de kans op besmetting met vogelgriep eigenlijk nihil of heel klein.