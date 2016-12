Man aangehouden na diefstal in Heerenveen

De politie in Heerenveen heeft dinsdagnacht een man aangehouden omdat hij wordt verdacht van diefstal. Een getuige zag dat meerdere mannen op de Oebele Stellingwerfwei druk bezig waren met het overladen van dozen met babyvoeding uit een busje naar een tweede busje. De getuige belde de politie. Toen die kwam, vluchtten de mannen. De verdachte, een man van 31 uit Harderwijk, kon worden aangehouden. Uit onderzoek bleek dat van een van de busjes een ruit was vernield. Waarschijnlijk is het spul uit dit busje gestolen.