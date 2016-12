De Waddenvereniging is ingenomen met de nieuwe Mijnbouwwet die dinsdag door de Eerste Kamer is aangenomen. Volgens de Waddenvereniging wordt er in de nieuwe wet beter rekening gehouden met de natuurbelangen en niet alleen meer met de belangen van de mijnbouwbedrijven.

De Waddenvereniging heeft zich met de bewoners van Terschelling en Schiermonnikoog ingezet om de kwetsbare natuur op te nemen in de nieuwe wet. De regels om in het gebied te mogen boren zijn daarom strenger geworden.