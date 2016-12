UPDATE: Arno Brok wordt de nieuwe Commissaris van de Koning

Bekend met Fryslân

Provinciale Staten zien Brok als een goede verbinder. Door zijn ervaring als bestuurder in Fryslân weet hij volgens de vertrouwenscommissie wat er speelt en leeft in Fryslân. Hij voelt zich ook verbonden met de Friese taal en cultuur en is daarvoor in 2000 onderscheiden met de Fear van de Ried fan de Fryske Beweging.

Arno Brok is bekend met Fryslân. Hij studeerde bestuurskunde aan de Thorbecke Academie in Leeuwarden. In de periode 1994-1998 was hij raadslid en fractievoorzitter van de VVD in de Friese hoofdstad. Daarna werd hij wethouder in Leeuwarden tot 2003. In de periode 2003-2010 was hij burgemeester van Sneek.

Aan het begin van de officiële bekendmaking van Brok als nieuwe Commissaris van de Koning heeft fractievoorzitter Mark de Roo van D66 zijn excuus aangeboden omdat hij en partijgenoot Marieke Vellinga te vroeg twitterden over de benoeming.