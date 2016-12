Gebben over Tytsjerksteradiel: "Het voelt als thuiskomen"

Past als een jas

Gebben heeft geen moment getwijfeld over de vacature in Tytsjerksteradiel. "Toen is de profielschets zag, was ik direct enthousiast. Het past mij als een jas. Ik ben echt blij."

In de schets stond onder andere dat de nieuwe burgemeester moet verbinden en anders met inwoners om moet gaan.

Nieuwe initiatieven

Gebben vindt dat burgers die met eigen initiatieven bij de gemeente komen, meer gehoord moeten worden. "Je hoort heel vaak dat dingen niet kunnen. Wij moeten daar anders naar kijken, en proberen zaken wel mogelijk te maken."

Verder denkt hij dat de grootste uitdagingen liggen op het gebied van de decentralisatie (o.a. jeugdzorg) en de economie. "Tytsjerksteradiel is dit jaar uitgeroepen tot mkb-gemeente van het jaar. Ik wil ervoor zorgen dat we dat komend jaar weer worden."