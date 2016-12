Winkels De Fryske Marren mogen elke zondag open

De winkels in gemeente De Fryske Marren mogen in het vervolg elke zondag haar deuren openen. Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad dinsdagavond besloten. Er was al een langere tijd ophef over het beleid van de gemeente wat betreft de koopzondagen. Eerder deze maand pleitte de PvdA al voor meer duidelijkheid. In principe moesten de deuren op zondag gesloten blijven, met het toeristenseizoen en de periode rond de feestdagen als uitzondering. Dat betekent dat er vier keer in het jaar iets veranderd voor de consumenten en winkeliers.