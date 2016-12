Gemeente Leeuwarden experimenteert met nieuw wijkproject

Minder regels voor burgers die in de schulden zitten of op een andere manier in moeilijkheden zijn gekomen. Dat is in het kort een nieuw project waar de gemeente Leeuwarden mee aan de slag ging. Die trekken bijna een ton uit om met vier gemeentes in ons land mee te experimenteren. Door verschillende ministeries is toestemming gegeven om één wijk aan te wijzen waar inwoners zich in sommige situaties aan minder regels hoeven te houden. Wijkteams monitoren het project en houden de resultaten bij.